"Os madeirenses recusaram hoje ficar calados e compactuar com os abusos e corrupção"

O ambiente na sede do Chega-Madeira, localizada no Largo do Chafariz, começou relativamente tranquilo, mas depressa tudo se transformou.

O primeiro grande momento aconteceu logo após sair a projeção da Católica para a RTP, que já deixava transparecer que a noite seria histórica, tal como a previsão feita pelo cabeça de lista regional Francisco Gomes aos microfones da TSF-Madeira.

Conforme foram saindo os resultados, tanto a nível regional como nacional, os aplausos e ânimo foram subindo de tom e os sorrisos tornaram-se cada vez mais rasgados, especialmente com os anúncios de vários segundos lugares conquistados nos concelhos da Calheta, Ribeira Brava, Câmara de Lobos e São Vicente.

O ponto alto foi, inevitavelmente, quando foi anunciada a eleição de Francisco Gomes, que não escondeu a satisfação por ter alcançado este feito inédito pelo partido de extrema-direita.

No seu discurso de consagração, o agora novo deputado da Assembleia da República agradeceu a todos os madeirenses e enalteceu a conquista do "maior resultado político de sempre do Chega na Madeira".

No dia de hoje os cidadãos madeirenses recusaram ficar calados, recusaram compactuar com os abusos, recusaram a mentira como forma de fazer política e a corrupção como método de governar (...) A todos, agradeço na figura do homem e do líder, que diariamente nos empurra, nos inspira e nos motiva, que é o presidente do Chega-Madeira e o grande arquitecto desta vitória, Miguel Castro Francisco Gomes, deputado do Chega-Madeira à Assembleia da República

As linhas são claras: acabar com a bandidagem que anda a roubar o nosso país, acabar com a malandragem que anda a viver à custa de quem trabalha e defender a autonomia Francisco Gomes, deputado do Chega-Madeira à Assembleia da República

Não obstante, Francisco Gomes salientou que se passaram "oito anos, sete meses, duas semanas e cinco dias" desde que saiu da Assembleia da República, uma caminhada que considera ter sido "difícil".

"Estou profundamente grato ao grande partido e ao seu presidente que me abriu as portas e deu-me oportunidade de trabalhar na mais nobre das missões, que é servir a Madeira e os madeirenses", sublinhou.

A terminar, fez questão ainda de vincar o 26 mil votos (17,56%) no círculo eleitorial da Região Autónoma da Madeira, um "recorde" que acredita que vai perdurar, até porque deixou a garantia que se preparam para ser a segunda força política nas próximas eleições Regionais. "Vamos ser segundos", realçou.