Ilha Terceira também dá maioria à AD

Os eleitores da Ilha Terceira, seguindo o que a maioria dos seus conterrâneos fez nestas eleições legislativas nacionais, deu a maioria dos seus votos à coligação AD, com 10.931 votos dos 26.353 votantes.

Logo a seguir, como também em todas as outras ilhas açorianas, surgem o PS, com 8.511 votos, e o Chega, com 3.253 votos. Os restantes partidos, à semelhança das outras ilhas do arquipélago, tiveram votação irrelevante.

De um total de 53.103 eleitores inscritos, menos de metade (49,6%) foi às urnas, pelo que a taxa de abstenção foi de 50,4%.