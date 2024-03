AD e PS separados por três votos na Ilha do Corvo

Os resultados eleitorais das legislativas nacionais na pequena ilha do Corvo já estão fechados, com a AD /PSD/CDS/PPM) a conquistar a maioria dos votos, mas por pouco em relação ao PS. Por apenas três votos, os eleitores dividiram-se com 111 votos (41,73%) para a AD, contra 108 (40,60%) para o PS.

O Chega é a terceira força mais votada, mas com apenas 21 votos (7,89%), seguindo-se o BE com 9 votos (3,38%), CDU com 4 votos (1,50%), ADN com 2 votos (0,75%), tal como a IL (0,75%)Livre e PAN com apenas um voto (0,38%), tendo os restantes partidos ficado em branco, menos do que os votos em branco (5 e 1,88% dos participantes e os nulos (2 e 0,75%) dos votantes.

Votaram 74,93% dos eleitores inscritos (355), sendo que a abstenção ficou-se pelos 25,07%.