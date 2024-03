O Naval Beach Club celebra hoje, dia 1 de Março a partir das 18h, a abertura do Revolucion Craft Cocktail Bar situado no piso 1 do edifício. O Revolucion Craft Cocktail Bar irá funcionar de terça-feira a sábado, das 16h às 24h, oferecendo a todos um menu de cocktails diversificado para desfrutar à beira-mar.

O Revolucion Craft Cocktail Bar terá a presença de Telma Rodrigues e Miguel Gouveia, dois talentosos mestres da mixologia, com anos de experiência, conhecidos pelo Revolucion Rock Bar.

Poderá também desfrutar de uma performance artística pelo projecto Meia Esquadria.

O projecto Meia Esquadria é uma iniciativa única, desenvolvida na Ilha da Madeira por Nuno Marcial, Bruno Lucas e Mário Lopes, que combinam um DJ set, guitarra elétrica ao vivo e projeção videoarte.

Visite o Naval Beach Club, na Rua da Quinta Calaça, e venha ser parte da festa de abertura do Revolucion Craft Cocktail Bar!