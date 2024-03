Barreto perspectiva "situação de ingovernabilidade e instabilidade"

O líder regional do CDS-PP, Rui Barreto, alertou esta sexta-feira, 1 de Março, para a "situação de ingovernabilidade e instabilidade", que se avizinha, apontando que o partido "é o portador do bom-senso e do equilíbrio”, pelo que fará falta.

"Só se percebe o valor da estabilidade quando temos instabilidade. Só se percebe o valor da liberdade quando perdemos a liberdade. E aí vamos dar valor ao CDS e ao papel que o CDS teve", disse durante uma iniciativa do CDS em Santa Cruz sobre “A Madeira e os 50 anos do 25 de Abril – A emancipação de um povo com autonomia e poder legislativo”.

Discursando na sessão de abertura do ciclo de conferências, o presidente do CDS Madeira afirmou que “vai ser preciso bom senso e muito equilíbrio. E o CDS é o portador do bom-senso e do equilíbrio”.

Na ocasião, Rui Barreto, considerou que estamos perante um novo Período Revolucionário em Curso, passados 50 anos do 25 de Abril, com os radicalismos e os populismos a marcarem a agenda partidária. "Vêm aí tempos difíceis", atentou.

Destacando alguns dos momentos mais marcantes da governação dos últimos anos, Barreto considerou que o CDS "representa, de facto, a moderação e o equilíbrio".

O ciclo de conferências teve início em Abril do ano passado, no âmbito do projeto “FAZER CRESCER SANTA CRUZ”, abordando temáticas interessantes e atuais como: “O voto enquanto instrumento de escolha e compromisso”; “O associativismo”; “O ambiente” e, agora, “A Madeira e os 50 anos do 25 de Abril”.

A conferência teve também como oradores o atual presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, e António Gonçalves, antigo membro do grupo de operacionais da coluna de Salgueiro Maia, bem como Lídia Albornoz, Presidente da Concelhia e anfitriã, a quem coube fazer a sessão de encerramento desta palestra.