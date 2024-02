BE elogia decisão de Ireneu Barreto e defende eleições antecipadas

Roberto Almada fez a intervenção política semanal, na sessão de hoje da ALRAM, e abordou a crise política criada pela operação policial e do Ministério Público, a 24de Janeiro, que levou à demissão do Governo Regional.

O deputado do Bloco de Esquerda também recordou que o seu partido "há décadas" que denuncia o relacionamento suspeito entre o poder político regional e o poder económico com "grandes enriquecimentos".

O BE considera que o Governo e a maioria que o suporta perderam a legitimidade e só eleições antecipadas podem devolver a palavra ao povo.

Por isso, o BE elogia a decisão do Representante da República de manter o actual governo em gestão e esperar pela decisão do Presidente da República de convocar eleições.