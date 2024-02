17 anos depois, Mariano Barreto regressa aos Barreiros

Mariano Barreto, 67 anos, foi oficializado hoje como novo treinador do Belenenses, último classificado da II Liga. Quis o destino que a estreia enquanto treinador principal da equipa lisboeta seja diante do Marítimo, equipa que orientou em 2004/2005.

O regresso aos Barreiros, 17 anos depois, está agendado para a próxima terça-feira.

A última vez que Mariano Barreto esteve no Estádio dos Barreiros enquanto treinador foi a 7 de Abril de 2007. Era, então, treinador da Naval 1.º Maio, equipa da Figueira da Foz que empatou com o Marítimo (1-1), na jornada 24 da I Liga, temporada 2026/2007. Era treinador do Marítimo Ulisses Morais.

Depois da Naval, Mariano Barreto iniciou um longo périplo pelo estrangeiro onde exerceu as mais variadas funções. O último cargo que desempenhou foi no Gana, na temporada 2020/202, na equipa Asante kotoko