Árvore desaba para dentro de campo na Escola da Ladeira

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram mobilizados, há instantes, para a Escola EB1/PE da Ladeira, onde uma árvore caiu para dentro do campo do recinto escolar.

Apesar do evidente perigo, não há registo de nenhum ferido.

Quanto à equipa de intervenção, composta por três membros, que estavam auxiliados por uma viatura ligeira, encontram-se a proceder ao corte e remoção da árvore.

Também durante a manhã, a corporação foi chamada a intervir noutras zonas da cidade, por conta de mais árvores e galhos caídos em estradas, nomeadamente no Bairro da Quinta Falcão e na Estrada Comandante Camacho de Freitas.