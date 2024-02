Nómadas digitais plantam 300 árvores na zona Oeste da Madeira

Na manhã desta segunda-feira, 5 de Fevereiro, 30 nómadas digitais, trabalhadores remotos, estrangeiros residentes e alguns locais juntaram-se para plantar cerca de 300 árvores, na zona das Fontainhas,

A angariação de fundos para esta iniciativa começou no ano passado, no seguimento dos incêndios que devastaram grande parte da costa Norte e Oeste da ilha.

"Depois do sucedido e com os olhos postos no futuro, a comunidade quis contribuir de forma positiva para a reflorestação da ilha, a que muitos nómadas já chamam de 'segunda casa'", explica a dinamizadora do evento, a Associação Madeira Friends, em comunicado de imprensa.

Esta acção ambiental contou com o apoio de alguns parceiros locais, entre eles: Greener Act (plataforma para os viajantes medirem e melhorarem a sua pegada ambiental, através de acções de impacto local, tais como a plantação de árvores entre outras causas), Regaterra, Ageas seguros, VMT Madeira e VIP RC Transports.

Na mesma nota, o grupo refere que pretende continuar com este tipo de acções, tendo já marcado uma nova plantação para Março.

Para a maioria das pessoas, esta foi a primeira vez que plantaram uma árvore e fazê-lo na Madeira teve um sabor especial. Além das árvores plantadas, o grupo teve a oportunidade de aprender e ouvir diretamente de trabalhadores locais no terreno, que conhecem a realidade e desafios na área florestal, tal como a manutenção dos solos, espécies invasoras e endémicas.

O Madeira Friends, é um projecto focado na integração de estrangeiros na sociedade madeirense, principalmente trabalhadores remotos e o objetivo é conectá-los com os locais. Muito do seu trabalho passa por encontrar e criar formas de promover sinergias entre a comunidade internacional e local, tais como o desenvolvimento de ações de responsabilidade social como esta.

No ano passado, a associação contou com mais de 10 mil pessoas nos seus diversos eventos e espera superar esse número em 2024.