IASAÚDE soma mais de 2.250 beneficiários do Cartão de Reembolso Especial

O Instituto de Administração da Saúde fechou o ano de 2023 com mais de 2.250 beneficiários do Serviço Regional de Saúde detentores do Cartão de Reembolso Especial.

"Segundo os dados apresentados, foram emitidos mais de 460 novos cartões, que permitem um reembolso especial no âmbito das despesas de saúde com consultas médicas, bem como mais de 1.790 cartões renovados", revela o Instituto de Administração da Saúde.

O Cartão de Reembolso Especial é uma medida implementada pelo Governo Regional, através do IASAÚDE, IP-RAM, e é atribuída mediante dois escalões: A e B. O primeiro refere-se aos pensionistas que aufiram pensões em montante não superior ao salário mínimo regional. Já o escalão B é atribuído aos beneficiários do SRS-Madeira que aufiram rendimentos em montante não superior ao salário mínimo regional e estejam isentos de IRS". Instituto de Administração da Saúde

O Cartão de Reembolso Especial é gratuito e pode ser renovado e requerido nos serviços do IASAÚDE.