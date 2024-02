Está na hora de escolher a melhor prenda para quem está mais perto do nosso coração, a nossa cara-metade, quem nos aquece a alma e nos conhece melhor do que ninguém.Consulte as nossas sugestões e boa escolha!

EL SPA by Melia Madeira Mare

- Day Spa Silver – 25 min | 49€ por pessoa – Massagem Zen de 25 min., experiência Acqua Sensations com oferta de tisana, acesso à piscina interior e exterior do hotel, refeição ligeira no restaurante da piscina e estacionamento gratuito.

- Day Spa Gold – 55 min | 69€ por pessoa – Massagem Total Relax de 55 min., experiência Acqua Sensations com oferta de tisana, acesso à piscina interior e exterior do hotel, refeição ligeira no restaurante da piscina e estacionamento gratuito.

- Deluxe Experience – 55 min | 100€ por pessoa – Brushing, massagem Total Relax de 55 min., Facial Express 30 min., experiência Acqua Sensations com oferta de tisana, acesso à piscina interior e exterior do hotel, refeição ligeira no restaurante da piscina e estacionamento gratuito.

Validade: até Junho 2024

SPA at The Vine

- Mini-Lift Facial – 45min | 55€ por pessoa – Tratamento com partículas de grainha de uva e óleos essenciais. Remove impurezas e células mortas, estimula a renovação celular, devolve o vigor e a vitalidade à pele.

- Ritual de Esfoliação com Grainha de Uva – 25min | 55€ por pessoa – Esfoliação corporal com grânulos de grainha de uva que liberta a pele de células mortas, finalizando com Bagno di Latte deixando a pele confortável e suave ao toque. Ideal para preparar a pele para um bronzeado luminoso.

- Massagem de costas descontraturante – 40min | 70€ por pessoa – Massagem terapêutica, indicada para libertar as contracturas das costas. O efeito térmico, proporciona uma agradável sensação de relax, eliminando o stress e tensões acumuladas.

- Ritual de Banho DiVine – 90 min | 260€ por casal – Começamos com um rejuvenescedor banho de vinoterapia anti-oxidante, à base de polpa de uva tinta e extractos de folha de videira, como meio de atingir um estado de bem-estar profundo, e terminamos com uma relaxante massagem.Todas as sugestões acima incluem banho turco, jacuzzi e oferta de uma tisana.

Validade: até Novembro 2024

TIL SPA at Castanheiro Boutique Hotel

- Massagem Til For You – 45min.| 60€ por pessoa – Uma relaxante massagem de costas, pernas e cabeça.

- Massagem Orgânica by Voya – 75min. | 85€ por pessoa – Uma relaxante esfoliação com escova de bambu e massagem de corpo inteiro com óleo biológico de algas marinhas da Voya.

- Til Body Rituals Deluxe para casal – 90min. | 200€ por casal – A sensualidade de uma massagem de corpo inteiro e massagem facial para o casal, criada para celebrar um momento especial a dois.

Todas as sugestões acima incluem acesso à piscina interior, sauna e banho turco após o tratamento.

Validade: até Outubro 2024

Dorisol SPA

- Massagem de Pedras Quentes – 60min | 65€ por pessoa – Desfrute dum relaxamento maravilhoso proporcionado por uma massagem de costa com pedras quentes.

- Massagem Flavours of the Orient – 60min | 65€ por pessoa – Uma experiência única que inclui esfoliação com escova de bambu, massagem de corpo inteiro com aromaterapia e massagem de cabeça.

- O Amor está no Ar – 75min | 75€ por casal – Uma experiência a dois que inclui tratamento facial e massagem de corpo inteiro com maravilhosos aromas para Ela e massagem intensa para Ele.

- Conforto Quente de Inverno – 90min | 85€ por pessoa – Este tratamento começa com uma esfoliação com escova de bambu, um delicioso envolvimento com chocolate, uma relaxante massagem de corpo inteiro com aromaterapia e termina com o aconchego das pedras quentes aplicadas nas costas.

As sugestões acima incluem acesso à piscina interior, sauna e jacuzzi.

Validade: até Outubro 2024

Todas estas sugestões podem ser adquiridas como voucher-oferta a utilizar mais tarde (consoante a validade de cada produto).

Os preços são por pessoa, salvo quando indicado em contrário, enão estão incluídos extras de carácter pessoal ou serviços não mencionados.

Para reservas e informações mais detalhadas, contacte:

Intertours Travel Consulting

291208920

[email protected]

Fotos: Castanheiro - Piscina Interior - 2 Urbanistas; Melia Madeira Mare Hotel Funchal Exterior; Spa - Foto de Alan Caishan na Unsplash; The Vine