Guterres pede investigação a ataque em Rafah que matou funcionário da ONU

O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, pediu uma investigação completa ao ataque que resultou na morte de um funcionário da ONU na manhã de hoje na região de Rafah, no sul da Faixa de Gaza.

"O secretário-geral ficou profundamente triste ao saber da morte de um funcionário do Departamento de Segurança e Proteção das Nações Unidas e do ferimento de outro funcionário do mesmo departamento quando o seu veículo da ONU foi atingido ao deslocarem-se para o Hospital Europeu em Rafah, esta manhã", disse o porta-voz adjunto de Guterres, Farhan Haq.

António Guterres condenou todos os ataques contra o pessoal da ONU e apelou a uma "investigação completa", enviando as suas condolências à família do funcionário que perdeu a vida no ataque de hoje.

"Com o conflito em Gaza a continuar a ter um pesado impacto -- não só sobre os civis, mas também sobre os trabalhadores humanitários -- o secretário-geral reitera o seu apelo urgente a um cessar-fogo humanitário imediato e à libertação de todos os reféns", acrescentou Haq.

As autoridades israelitas ainda não se pronunciaram sobre o incidente.

De acordo com o Governo de Gaza, controlado pelo grupo islamita Hamas, o exército israelita atacou um veículo claramente identificado com a bandeira e símbolos da ONU.

"O exército de ocupação israelita matou um trabalhador estrangeiro e feriu outro trabalhador estrangeiro na província de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, onde foram atacados enquanto se encontravam num veículo das Nações Unidas que transportava uma bandeira e emblemas da organização", indicou o gabinete de imprensa do Governo de Gaza na plataforma Telegram.

Farhan Haq confirmou que o veículo atacado estava identificado como sendo da ONU.