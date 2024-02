Este é sem dúvida um menu para conquistar o coração de alguém muito especial. Para começar uma entrada de Gambas grelhadas sobre timbal de mango e camarão, de seguida um delicioso Supremo de pargo em cama de risotto de lima e algas, beurre blanc e pak choy, Sorbet de Tamarilho para tira gosto, e o Peito de pato, sobre cama de batata doce e laranja com legumes da época e molho de framboesa. Para partilhar com amor e cumplicidade uma deliciosa torta de mascarpone e frutos vermelhos com pétalas de chocolate.

Por apenas 98€, por casal, este menu inclui seleção de bebidas da casa com oferta de um aperitivo.

Este menu estará disponível apenas no dia 14 de Fevereiro, entre as 18h às 21h30.

Reserva antecipada obrigatória.

Restaurante Atlantis

Complexo Balnear Lido Galomar

Rua Baden Powell, Caniço-de-Baixo

Reservas: [email protected] | 291 930 930