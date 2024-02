Protecção Civil está a recrutar 16 operacionais para Brigada Helitransportada

O Serviço Regional de Protecção Civil encontra-se em processo de selecção de novos operacionais para ingressar na Brigada Helitransportada, "visando o reforço dos meios humanos da referida brigada", informou hoje o Gabinete da Secretaria Regional da Saúde e Protecção Civil.

Este procedimento visa "dotar o sistema de operações de protecção e socorro com o efectivo aprovado para os elementos das equipas helitransportadas de 1.ª intervenção em operações de extinção de incêndios rurais, com disponibilidade permanente e preparação adequada, de modo que possam responder prontamente, em acções de prevenção e combate em cenários de incêndios rurais, em qualquer local da Ilha da Madeira", clarifica a mesma nota.

De entre os elementos seleccionados, que frequentarem com aproveitamento a fase de formação teórico-prática (15 dias, 3 semanas, em horário laboral, 123 horas, Escola de Formação em Formação de Proteção Civil e Bombeiros), serão posteriormente recrutados 16 dos candidatos aprovados, pela ordem decrescente de classificação obtida, dos quais os primeiros cinco integrarão no imediato as equipas, ficando os restantes 11 elementos em bolsa de reserva de recrutamento.

Todas as informações e documentos necessários à formalização das candidaturas estão disponibilizados no sítio da internet do Serviço Regional de Protecção Civil.

Os candidatos deverão remeter as candidaturas via correio elextrónico, até ao dia 21 de Fevereiro de 2023, para o seguinte endereço de correio electrónico: [email protected]