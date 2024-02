Skyrunners da Madeira em destaque em corrida na Neve

Joana Soares conquistou a 2.ª posição na classificação geral feminina, na 13.ª edição do evento Snow Running Sierra Nevada, que se realizou no sábado, em Granada (Espanha).

A atleta do ADC Jardim da Serra ficou a 28 segundos da vencedora do evento, uma competição de corrida na neve, com 12,7km de extensão e 920m de desnível positivo acumulado, disputada entre os 2000 e os 2950 metros de altitude.

A Snow Running Sierra Nevada incluiu uma competição da Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal (FCMP), para apurar os skyrunners portugueses que irão integrar a selecção nacional para o próximo Campeonato do Mundo de SkySnow, agendado para os dias 8 e 9 de Março, em Tarvisio, no Nordeste de Itália.

Nos femininos destaque também para as madeirenses Maria João Abreu (CDC Porto Moniz) e Débora Silva (CEE - Madeira) terminaram na 12.ª e 14.ª posição respectivamente.

As três skyrunners, conseguiram, assim, os três primeiros lugares entre as portuguesas e o apuramento para a selecção nacional.

Nos masculinos, Filipe Ferreira (do Clube Aventura da Madeira) conseguiu a 6.ª posição entre os 700 participantes que concluíram a prova.

Luís Fernandes (Ludens Clube de Machico) ficou em 10.º e Ricardo Gouveia (Clube Aventura da Madeira) a 11.ª posição. Os três madeirenses garantiram os três primeiros lugares nos resultados do 1.º Campeonato de SkySnow da FCMP, e o acesso à participação no Campeonato do Mundo.

Participaram nesta competição outros sete skyrunners em representação de clubes da Madeira.

Nos masculinos, Fábio Santos (CEE - Madeira) terminou na 20.ª posição, Américo Caldeira (CAMadeira) na 24.ª posição, José Vieira (CN São Vicente) 73.º, Augusto Fontes (CEE – Madeira) 321.º, e nos femininos, Sara Rodrigues Fontes (CEE – Madeira) terminou na 16.ª posição, Laureen Teixeira Fontes (CEE – Madeira) 22.ª e Cátia Fiqueli (CAMadeira) 24.ª.