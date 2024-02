Luís Esteves recebeu prémio da Liga

O médio do Nacional, Luís Esteves, recebeu o prémio de ‘Melhor Médio do mês’ da Liga Portugal SABSEG, referente a Dezembro, no qual levou a melhor na votação sobre Vasco (FC Porto B), que somou 9,7 por cento, e Bruno Almeida (Santa Clara), que teve 8,21 por cento.

Com dois golos marcados e uma assistência nas quatro partidas realizadas pelos alvinegros durante o período referido, o português, de 25 anos, mostrou-se feliz pela distinção e referiu que tudo deve-se à consistência do trabalho do CD Nacional. “Este prémio dita muito daquilo que temos vindo a fazer. Não só por mim, como da equipa. Agora é continuar a trabalhar para que possam vir mais”, disse.

O centrocampista agradeceu e fez questão de partilhar o prémio com os seus companheiros de equipa. “Eles são a minha segunda família”, explicou, deixando ainda uma mensagem aos adeptos: “Dedico-lhes este prémio, espero que estejam juntos da equipa e que no fim possamos ser felizes.”