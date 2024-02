Presidente da ALM já recebeu o decreto de demissão do presidente do Governo Regional

O decreto da demissão do presidente do Governo Regional já chegou à Assembleia Legislativa da Madeira.

Dado revelado por José Manuel Rodrigues na abertura da Conferência dos Representantes dos Partidos.

Na reunião participam os vice-presidentes do parlamento, os líderes parlamentares do PSD, do PS, do JPP, do Chega e do CDS-PP, e os deputados únicos do PCP, do IL, do PAN e do BE.

A reunião de líderes visa decidir sobre o agendamento, ou não, das moções de censura, já que o previsto debate do Orçamento da Região para 2024 (OR2024) cai com a demissãode Miguel Albuquerque.