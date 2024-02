Liga pede medidas ao Governo após adiamento de Famalicão-Sporting

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) confirmou hoje o adiamento do encontro Famalicão-Sporting, da I Liga, e pediu medidas ao Governo contra a ausência de policiamento no encontro da 20.ª jornada.

"A Liga Portugal informa que o jogo entre FC Famalicão e Sporting CP, referente à jornada 20 da Liga Portugal Betclic, foi adiado, por acordo dos clubes, para data ainda a definir, depois de ter recebido informações por parte do responsável pela força policial presente no Estádio Municipal de Famalicão de que não existem condições de segurança para a realização do mesmo hoje nem amanhã [domingo]", lê-se num comunicado.

A Liga de clubes "exige ao Governo, em especial ao ministro da Administração Interna, a instauração de um processo de inquérito com caráter de urgência, de forma a apurar responsabilidades pelo sucedido, em defesa dos adeptos e das famílias".

O organismo garante que "exigirá também, nas instâncias próprias, ser ressarcida pelos danos provocados por ações irresponsáveis às quais é totalmente alheia".

"A Liga Portugal repudia os incidentes ocorridos hoje no exterior do Estádio Municipal de Famalicão, enquanto os adeptos de FC Famalicão e Sporting CP aguardavam pela abertura de portas para acederem ao interior do recinto, atrasada pelo facto de os agentes destacados para o policiamento do jogo, não terem comparecido no estádio", refere.

De acordo com a LPFP, "na reunião de preparação que organiza na semana que antecede todos os jogos das suas competições foram garantidas, por parte das autoridades, todas as condições de segurança para a realização da partida".

A Liga de clubes diz ter "sido surpreendida, em cima da hora do encontro, com a informação de que os agentes destacados para o FC Famalicão-Sporting CP teriam, como forma de protesto, alegado baixa médica para não marcarem presença no local".

Para a entidade que gere o futebol profissional em Portugal esta ausência de policiamento coloca "em causa a paz pública e a integridade física dos milhares de adeptos que aguardavam a entrada no recinto" e mostra "um total desrespeito por todos aqueles que, alguns percorrendo centenas de quilómetros, se deslocaram ao recinto desportivo".

"A Liga Portugal e os clubes, que anualmente despendem milhões de euros para garantir a segurança nas competições profissionais e estão totalmente empenhados em promover o regresso das famílias aos estádios, não admitem que o futebol seja, em virtude da sua enorme visibilidade, instrumentalizado para a resolução de assuntos com os quais não tem qualquer relação", lê-se.

Inicialmente, o encontro estava previsto para as 18:00, mas a LPFP anunciou um adiamento de uma hora, para as 19:00, acabando a partida por não se realizar hoje.

A falta de agentes da PSP para supervisionar o jogo entre minhotos e 'leões' dá-se após protestos das forças de segurança em Lisboa e no Porto, relacionados com a atribuição do suplemento de missão.