Amorim não abdica de qualquer título, mas reforça que I Liga é "o principal"

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, disse hoje que não abdica de qualquer um dos títulos que ainda disputa nesta época, mas reforçou que "o principal é o campeonato" da I Liga de futebol.

"Eu não abdicaria de nenhum, mas volto a dizer, para mim, o principal é o campeonato. E quando digo que é o principal, não vamos abdicar da Liga Europa nem da Taça de Portugal. Agora, temos de saber que valores teremos se entrarmos diretamente na Liga dos Campeões, que impacto terá isso na nossa estratégia", justificou o treinador dos 'leões', em conferência de imprensa de antevisão da visita ao Famalicão.

Nesse sentido, e apesar de a eventual conquista da Liga Europa também dar acesso direto à Liga dos Campeões, o técnico argumentou que essa tarefa "é mais difícil" e também que "o foco é ser campeão" pelo "impacto psicológico nos adeptos".

"Tem um impacto que não podemos deixar de lado, tem um impacto da [entrada na] Liga dos Campeões direta e podermos fazer um planeamento diferente do que pensando 'se entrarmos é uma coisa e, se não entrarmos, é outra'. Portanto, diria que nós temos de ser campeões nacionais. É muito importante para o nosso clube. Se pudermos ganhar tudo, muito bem. Mas precisaremos de muita sorte", concluiu.

Nesse sentido, e após alcançar frente ao Casa Pia a maior goleada (8-0) do clube para o campeonato nos últimos 50 anos, Rúben Amorim lembrou que o "grande objetivo" para a visita ao Famalicão, no sábado, é "ganhar, nem que seja por meio a zero" e, dessa forma, "manter a liderança".

"O nosso trabalho foi dizer aos jogadores, e eles têm plena noção disso, que tudo o que se passou no último jogo, todo o ambiente, todos os duelos ganhos, todas as bolas que rematámos à baliza e entraram, vai ser completamente diferente e já não vai ter interferência neste jogo", lembrou.

O Sporting visita o Famalicão no sábado, em partida da 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com início previsto para as 18:00, no Estádio Municipal de Famalicão, e arbitragem de Fábio Veríssimo (AF Leiria).

A equipa orientada por Rúben Amorim lidera o campeonato com 49 pontos, mais um do que o Benfica e mais cinco face ao FC Porto, rivais que entram em campo após os 'leões', recebendo o Gil Vicente, no domingo, e o Rio Ave, no sábado, respetivamente.