Capa 'retro' em destaque além das notícias

Bom dia. Na celebração dos seus 79 anos, o jornal desportivo A Bola traz hoje uma capa fora da norma, recuperando o seu estilo gráfico do passado. Um caso à parte nas notícias do dia, onde a educação, a saúde e a política, mas também a saúde e, claro, o futebol, são os mais relevantes.

No Correio da Manhã:

- "Património dos políticos. Pedro Nuno paga 143 euros de IMI por casa de meio milhão"

- "Farense-FC Porto (1-3). Dragão mete pressão nos rivais"

- "E. Amadora-Benfica. Schmidt exige mais eficácia"

- "Sporting-Casa Pia. Sem títulos Amorim sai"

- "Bancária de Ovar 'saca' 700 mil euros das contas dos cunhados"

- "Lagos. Raptores apanhados com vítimas no carro"

- "Madeira. Contas de Miguel Albuquerque passadas a pente fino"

- "Ataque. Soldados americanos mortos na Jordânia"

No Público:

- "Todos os dias faltam em média 11 mil professores nas escolas portuguesas"

- "Médio Oriente. Agência da ONU só tem verbas para um mês de ajuda a Gaza"

- "Guterres pede a países que voltem atrás na suspensão do financiamento"

- "Ataque de 'grupos apoiados pelo Irão' mata três militares dos EUA na Jordânia"

- "Política monetária. Países do Sul são os que mais podem sofrer com juros altos"

- "Zoonoses: 'Muitos vírus vão tornar-se mais comuns na Europa'"

- "'Anónimos de Abril': O espetáculo que resgata da sombra figuras da resistência"

- "Governo da Madeira. Albuquerque vai participar na escolha do seu sucessor"

- "TikTok. A nova maquilhadora dos miúdos nem sempre dá bons conselhos"

- "Desinformação. Gigantes digitais preparam-se para as eleições"

No Jornal de Notícias:

- "Falta de genéricos nas farmácias obriga utentes a pagar mais"

- "Farense 1-3 FC Porto. Faro de golo evita passas do Algarve"

- "Liga. Desaire com Braga pressiona leões a darem tudo contra o Casa Pia"

- "Mirandês. Defesa da língua é urgente"

- "Grande Porto. Preço da água aumenta em treze concelhos"

- "Madeira. Empresário detido também é suspeito de fraude em Braga"

- "Professores. Há cinco mil turmas que ficam sem aulas todos os dias"

- "Indústria. Aposta na formação tem salvado empregos"

- "Viana. Berço para crianças em risco está sobrelotado"

- "Gaza. Guterres pede que ajudas sejam mantidas"

No Diário de Notícias:

- "Saúde. Enfermeiros querem receitar medicamentos"

- "Assembleia. Deputados que vão sair podem ser mais do que os que ficam"

- "Opinião. Teresa Pizarro Beleza e Helena Pereira de Melo: O Portugal de André Ventura não é o de 2024, mas o de 1944"

- "Cristina Siza Vieira, VP executiva da AHP: 'Taxas turísticas não são amigáveis e não se justificam'"

- "Agricultura. Uma forma 'revolucionária' de alimentar o mundo que é bem antiga"

- "Onde estava há 50 anos? António Teixeira, taxista"

- "Educação. Todos os dias falta pelo menos um professor em 5000 turmas"

- "Protesto. 'Dispositivo defensivo' em Paris para travar 'cerco' de agricultores"

No Negócios:

- "ANA diz que contas para novo aeroporto não batem certo"

- "Conversa Capital. Nuno Amado: 'Se houver geringonça que haja pragmatismo'. 'Chairman' do BCP e membro da Business Roundtable diz que 'há muita coisa que não está a funcionar no escrutínio do dinheiro público'"

- "Novos projetos têm de ceder espaço para habitação pública"

- "Energia. Octopus entra em Portugal e investe 100 milhões"

- "Indústria. Combate à obesidade atrai mais farmacêuticas"

- "Investidor privado. Do crédito ao carro, mar Vermelho mexe com a carteira"

No O Jornal Económico:

- "Turbogás disponível para assegurar operação da central a gás de Gondomar"

- "'Crescimento deve ser prioridade do país nos próximos anos' [presidente da Associação Business Roundtable Portugal, Vasco de Mello]"

- "Exportações portuguesas de calçado caem menos do que as dos grandes produtores"

- "Future Healthcare em vias de assinar contrato de venda à Bupa"

- "IL quer 'maior redução do IRS de sempre' e Livre salário mínimo nos 1.150 euros"

- "Há cinco mil turmas sem substituto para o professor em falta"

- "Produzir iPhones na Índia é positivo se Apple mantiver qualidade"

- "Novas negociações entre Israel e Hamas terão lugar em França"

- "Semana marcada por Fed, inflação, execução orçamental e resultados da Apple"

No A Bola 79 anos:

- "Entrevista. Roberto Martinez. Selecionador nacional destaca João Neves e....Geovany Quenda"

- "Farense-FC Porto (1-3). Evanilson não perde o faro"

- "E. Amadora-Benfica. Alexandre Bah de regresso no Benfica"

- "Sporting-Casa Pia. Rúben Amorim deixa Sporting se não vencer"

No Record:

- "Sporting-Casa Pia. 'Saio se não ganhar nada', Amorim põe tudo em pratos limpos"

- "Farense-FC Porto (1-3). Inspiração de Evanilson"

- "E. Amadora-Benfica. 'As minhas decisões foram muito boas', Schmidt reage às críticas sobre eliminação da Allianz Cup"

- "FC Dalas à espera de Musa"

- "Europeu de Andebol. Martim Costa melhor marcador"

E no O Jogo:

- "Farense 1-FC Porto 3. Dedo leve e pé ligeiro"

- "Conceição: 'Não há lugares cativos, todos têm de trabalhar'. José Mota: 'Com 0-0, acertámos no poste e falhámos penálti'"

- "Sporting-Casa Pia: 'Se não ganhar títulos saio', Rúben Amorim admite que equipa sentiu muito a derrota com os bracarenses, mas já só pensa no embate de hoje"

- "St. Juste pretendido pelo PSV, que lidera liga dos Países Baixos"

- "Andebol. Martim Costa no topo da Europa"

- "Ténis. Reviravolta em tirolês no Open da Austrália"

- "E. Amadora-Benfica. Musa está a caminho de Dallas"

- "Braga. A longa noite de tributo aos guerreiros"