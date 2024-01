Imprensa nacional de olhos postos na Madeira

A investigação que recai sobre Miguel Albuquerque e Pedro Calado, por suspeita de corrupção e outros crimes associados que envolvem os mais altos titulares de cargos públicos e políticos da Região, estão a prender a atenção não só dos madeirenses. Compilamos por isso o que se tem escrito nas últimas horas sobre esta matéria na comunicação social nacional.

Um caso que começou a ser notícia bem cedo, com a CNN a assumir que até já havia detenções.

De acordo com as informações recolhidas pela revista Visão, “a investigação da Unidade Nacional Contra a Corrupção, centra-se em negócios imobiliários” e que “as buscas deverão também incidir sobre empresários e secretaria do Governo Regional”.

Já o Correio da Manhã deu conta que a operação investiga negócios privados do executivo máximo do Governo Regional, de outros membros do governo e de autarquias locais madeirenses, adiantando ainda que a megaoperação levada a cabo por cerca de 300 inspectores, em mais de 100 buscas, decorre também em Lisboa, Braga, Guarda e Coimbra.

Segundo o que fonte ligada ao processo disse à agência Lusa as buscas também se estendem aos Açores, tendo a mesma indicado que na Madeira decorrem “"em várias áreas do Governo da Madeira e empresas", mas que não há detidos.

A Lusa relembrou ainda a investigação que decorreu em 2021, relacionada com a adjudicação da concessão de exploração da Zona Franca.

“Na origem desse processo estará uma adjudicação sem concurso, em março de 2017, à Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM) para a exploração do Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM) e a criação e manutenção de estruturas na Zona Franca Industrial”, adiantou a Lusa, indicando que em Junho de 2017, “Miguel Albuquerque, a Machado de Albuquerque, lda, e a Andrade de Albuquerque, lda, venderam os empreendimentos turísticos Quinta do Arco à CA Património Crescente, gerido pela Square Asset Management”.

O Expresso opta por recordar que a investigação não é nova, como aliás o DIÁRIO também já o fez, enquanto a revista Sábado opta por adicionar ao processo uma eventual violação de regras comunitárias em matéria de adjudicação.

Apesar da extensa cobertura à investigação por parte da imprensa nacional, nenhuma consta para já nas 20 notícias mais partilhadas esta manhã nas redes sociais.