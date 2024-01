Adrien Silva reforça Rio Ave

Rio Ave, da I liga portuguesa de futebol, anunciou a contratação do médio internacional português Adrien Silva, que estava sem clube desde que deixou o Al Wahada, dos Emirados Árabes Unidos.

O centrocampista, de 34 anos, assinou um contrato válido até ao final da época com o emblema vila-condense, e já esteve hoje no estádio dos Arcos, com os novos companheiros.

Desde que saiu do Sporting, em 2017, Adrien Silva, campeão da Europa por Portugal no ano anterior, representou os ingleses do Leicester, os franceses do Mónaco, e os italianos da Sampdoria, até rumar ao futebol dos Emirados Árabes Unidos, para representar o Al Wahada, onde na época passada fez 30 jogos e apontou quatro golos.

Adrien Silva é o sexto reforço dos vila-condenses neste mercado de transferência de inverno, depois de Aziz, que regressou de um empréstimo nos chineses do Wuhan Three Towns, de Tanlongo, cedido pelo Sporting, de Hélder Sá, ex-Vitória de Guimarães, do guarda-redes polaco Cezary Mistza, que veio cedido pelo Légia de Varsóvia, e de Maríous Vrousai, emprestado pelo Olympiacos.