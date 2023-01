Paulo Cafôfo desconhece termos do processo e diz que nunca foi ouvido

Paulo Cafôfo afirma que "desconhece, até agora, os concretos termos" do processo de inquérito instaurado no DCIAP, no ano de 2018, e indica ainda que "nunca foi ouvido". Em causa uma denúncia anónima, relativa ao período em que foi presidente da Câmara Municipal do Funchal (entre 2013 e 2019).

"Ainda assim, o Secretário de Estado das Comunidades Portugueses esclarece que não tem conhecimento de qualquer facto que possa indiciá-lo da prática de qualquer ilícito criminal, tendo sempre exercido funções políticas com lisura, transparência e respeito pela legalidade, em prol dos interesses públicos", indica o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, através de uma nota à imprensa.

Esse comunicado surge após uma notícia do Correio da Manhã que fala dessa mesma investigação a Paulo Cafôfo, notícia que já vem a ser desenvolvida pelo DIÁRIO desde, pelo menos, 9 de Outubro de 2020.

Caso em investigação a contratos camarários não é novo Com manchete em letras garrafais, o Correio da Manhã continua hoje a denúncia de casos que envolvam políticos. Desta feita, noticiam que o "Secretário de Estado das Comunidades suspeito de corrupção" e acrescentam: "O Ministério Público está a investigar o secretário de Estado das Comunidades, enquanto ex-presidente da Câmara do Funchal, no inquérito que envolve suspeitas sobre a atividade de quatro autarquias madeirenses e do PS Madeira. Paulo Cafôfo será um dos principais suspeitos neste processo, no qual estão a ser passados a pente fino inúmeros contratos públicos celebrados entre os municípios do Funchal, Machico, Porto Moniz e Ponta do Sol e várias empresas privadas."

"O SECP aguarda com serenidade a conclusão do processo de inquérito que ainda estará a decorrer, reiterando a sua disponibilidade para colaborar com as autoridades judiciais com vista ao célere desfecho deste processo", termina.