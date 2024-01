"Porque tem o PPD/PSD medo de eleições?"

Após reunião da Comissão Política Regional, onde foi discutida a instabilidade política, que decorre no âmbito do processo de alegada corrupção na Madeira, o presidente do PS-Madeira, Paulo Cafôfo, reitera a vontade do partido nas eleições antecipadas, alegando que cabe ao “povo escolher”.

“Haja ou não orçamento, o actual governo deve manter-se em gestão”, disse.

“Há uma poeira que se levantou e que só pode assentar com eleições”, acrescentou Paulo Cafôfo.

Relativamente a Miguel Albuquerque, aponta que ainda não levantou a sua imunidade, questionando se “não mentiu” sobre esta questão.