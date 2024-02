Os níveis de humidade do ar na nossa região contribui para o clima ameno que tanto nos delicia, porém, no reverso da moeda traz consigo a acumulação de fungos e mofo nas habitações que são uma verdadeira dor de cabeça. Na Casa Santo António vai encontrar produtos ideais para resolver este problema, e manter o seu lar fresco e saudável.

Eliminação eficaz - Os produtos são formulados para eliminar o mofo, limpar fungos e erradicar bolores de forma rápida e eficaz, garantindo, assim, um ambiente mais seguro para a sua família.

Fórmula avançada - As fórmulas são desenvolvidas por especialistas. São fáceis de aplicar e multisuperfícies para que possa encontrar tudo o que precisa numa só embalagem.

Versatilidade - Além da possibilidade de aplicar em diferentes materiais e espaços, podendo, deste modo, aplicá-los nas diversas divisões de sua casa, incluindo paredes e tetos.

Durabilidade - Os produtos desenvolvidos por especialistas oferecem uma acção de longa duração, deste modo mantém o espaço fresco e protegido por mais tempo.

Económico - Investir numa limpeza preventiva permite uma preservação dos materiais e dos espaços, isto reflecte-se numa redução dos custos associados a reparos e remodelações profundas.

Visite a Casa Santo António e fique a conhecer os diversos produtos disponíveis!

A Casa Santo António está no mercado regional desde 1931, tem quatro lojas na cidade do Funchal, na Rua Direita, no Caminho do Pilar, no Palheiro Ferreiro e na Rua 5 de Outubro.

Casa Santo António - Tudo para Construção Civil

