Casal Biden juntou-se a famílias enlutadas de três soldados dos EUA mortos na Jordânia

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a primeira-dama, Jill Biden, juntaram-se a famílias enlutadas na Base Aérea de Dover, estado do Delawere, para homenagear os três militares norte-americanos mortos num ataque de 'drone' na Jordânia.

O ritual solene, designado "transferência digna", tornou-se relativamente incomum nos últimos anos, à medida que os EUA se retiraram dos conflitos no estrangeiro.

O casal Biden chegou à base durante a tarde para testemunhar a transferência dos restos mortais dos soldados mortos no ataque de domingo passado. O secretário de Defesa, Lloyd Austin, e o general Charles Q. Brown Jr., presidente do Estado-Maior Conjunto, juntaram-se ao casal presidencial para a cerimónia de transferência em Dover.

O Presidente e a primeira-dama reuniram-se em privado com as famílias antes da cerimónia.

Os militares mortos no domingo eram todos da Geórgia -- os sargentos William Jerome Rivers, de Carrollton, Kennedy Sanders, de Waycross, Breonna Moffett, de Savannah --, tendo Sanders e Moffett sido promovidos postumamente ao posto de sargento.

As mortes foram as primeiras mortes dos EUA atribuídas a grupos de milícias apoiados pelo Irão, que durante meses intensificaram os seus ataques às forças norte-americanas na região após o início da guerra entre Israel e o grupo islamita Hamas, em outubro, na Faixa de Gaza.

Anteriormente, dois militares da força de elite da Marinha dos EUA (Navy SEAL) morreram durante uma missão em janeiro para abordar um navio sem bandeira que transportava armas ilícitas de fabrico iraniano para o Iémen.

"Esses militares personificavam o que há de melhor na nossa nação: inabaláveis na sua bravura. Inabaláveis no seu dever. Inflexíveis no seu compromisso com o nosso país -- arriscando a sua própria segurança pela segurança dos seus concidadãos americanos e dos nossos aliados e parceiros com quem estamos na luta contra o terrorismo", disse Biden.

O Presidente, que falava no início da semana, acrescentou: "É uma luta que não vamos cessar".

O pai de Sanders, Shawn, numa publicação na rede social Facebook na manhã de sexta-feira, disse que "bondade e demonstração de amor" eram "a única coisa" que o "sustentava" desde a morte da sua filha.

"Este não é o regresso a casa de Kennedy com que sonhei", afirmou na publicação, assegurando: "Agora, não consigo parar de reviver esse pesadelo".

Na Oração Nacional Matinal de quinta-feira no Capitólio, Biden reconheceu Rivers, Moffett e Sanders pelo nome, mais uma vez prometendo nunca esquecer o seu sacrifício à nação. "Eles arriscaram tudo", considerou o Presidente.

Rivers, Sanders e Moffett eram oriundos de diferentes cantos da Geórgia, mas foram reunidos na mesma companhia de engenheiros do Exército baseada em Fort Moore. Sanders e Moffett, em particular, eram amigas próximas que atendiam regularmente aos telefonemas uma da outra com suas famílias em casa.

Moffett completou 23 anos apenas nove dias antes de ser morta e ingressou na Reserva do Exército em 2019, mas também trabalhou para um prestador de cuidados domiciliários para cozinhar, limpar e fazer tarefas para pessoas com deficiência.

Sanders, 24 anos, trabalhou numa farmácia enquanto estudava para se tornar técnica de raios-X e treinava futebol e basquete infantil. Ofereceu-se como voluntária para a missão porque queria conhecer diferentes partes do mundo, segundo os seus pais.

Rivers, de 46 anos, ingressou na Reserva do Exército em Nova Jersey em 2011 e cumpriu uma missão de nove meses no Iraque em 2018.

As cerimónias de Dover têm sido cada vez mais incomuns à medida que os EUA se retiram dos conflitos no estrangeiro, principalmente a guerra no Afeganistão, onde o envolvimento dos EUA durou duas décadas.

De acordo com as estatísticas mais recentes disponíveis do Departamento de Defesa, nenhum militar foi morto como resultado de ações hostis em 2022. Treze militares foram mortos como resultado de ações hostis no ano anterior, durante a queda de Cabul, no Afeganistão, quando um bombista suicida na Abbey Gate do aeroporto matou 11 fuzileiros navais, um marinheiro e um soldado. Nove militares foram mortos em consequência de ações hostis em 2020.

Esta foi a segunda "transferência digna" de Biden como Presidente, depois de, em agosto de 2021, ter participado no ritual dos 13 militares mortos durante o atentado suicida em Cabul.

O Governo dos EUA disse esta semana que a Resistência Islâmica no Iraque, um grupo de milícias apoiadas pelo Irão que inclui o grupo Kataib Hezbollah, planeou, forneceu recursos e facilitou o ataque noturno de 'drones' (aeronave sem tripulação).

Embora Biden e funcionários da Casa Branca tenham sublinhado que não querem uma guerra mais ampla com o Irão, a administração também alertou que responderá ao ataque mortal.

Mais de 40 soldados também ficaram feridos no ataque de domingo com 'drones' na Torre 22, um posto avançado militar secreto dos EUA no deserto, cuja localização permite que as forças dos EUA se infiltrem e saiam discretamente da Síria.