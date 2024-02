PS empenhado em garantir melhores condições para os bombeiros

A candidatura do PS-Madeira às eleições legislativas de 10 de Março deixou, hoje, a garantia de tudo fazer na Assembleia da República para assegurar a melhoria das condições profissionais dos bombeiros na Região, quer por via da valorização do pessoal, quer do apetrechamento das respectivas corporações.

Os candidatos do PS estiveram reunidos esta manhã com a delegação regional do Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores, para auscultar as suas preocupações em áreas como a progressão na carreira e o acesso à reforma. Um encontro que Paulo Cafôfo considerou importante para perceber a situação actual destes profissionais que desempenham um papel fundamental na defesa da população.

Nós não nos podemos lembrar dos bombeiros apenas quando há fogo ou quando há alguma catástrofe”. Paulo Cafôfo

O presidente do PS-M e cabeça de lista às Legislativas adiantou que é importante conhecer o caderno reivindicativo dos bombeiros para depois, no âmbito das suas funções na Assembleia da República, os deputados poderem trabalhar em soluções para defender esta classe, continuando a “valorizar as pessoas” e a dotar as corporações dos meios necessários.

Paulo Cafôfo não escondeu o orgulho de, quando desempenhou funções de presidente da Câmara do Funchal, ter podido contribuir para o recrutamento de novos bombeiros, para a valorização das suas carreiras e para a melhoria das condições em que exercem a sua missão.

É com essa sensibilidade que esta candidatura do PS se motiva e deixa uma garantia aos bombeiros de que tudo faremos para que a sua situação profissional possa ser dia a dia melhorada”. Paulo Cafôfo

Cafôfo voltou a evidenciar o papel importante que estes homens e mulheres desempenham na sociedade.

“A melhor forma de reconhecer a sua importância não é através de palavras, é através de acções e da melhoria da sua carreira”, concluiu.