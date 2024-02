O Mercados dos Lavradores volta a acolher, ao longo do mês de Março, uma série de feiras temáticas, que acontecem sempre à quinta-feira, entre as 9h e as 17 horas, no último piso.

No dia 7 de Março haverá feira de antiguidades e alfarrabista, no dia 14 será a vez do artesanato e, por fim, a moda bijuteria e decoração marcarão presença a 21 de Março.