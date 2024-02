Arguido mostra-se “muito satisfeito” com absolvição e expressa “respeito pelas vítimas” do Monte

Francisco Andrade, chefe da divisão de jardins e espaços verdes da CMF, manifestou-se “muito satisfeito” com o acórdão do tribunal do Funchal que o absolveu, esta tarde, da prática de 13 crimes de homicídio negligente e 24 crimes de ofensa à integridade física por negligência que era acusado, juntamente com a ex-vice-presidente Idalina Perestrelo.

À saída do edifício 2000 e visivelmente aliviado com a decisão do colectivo de juízas presidido por Joana Dias, Francisco Andrade fez uma curta declaração: “Fez-se justiça. De qualquer maneira, o meu respeito pelas vítimas mantém-se. [A tragédia do Monte] foi uma coisa imprevisível. Isto já devia ter terminado há mais tempo mas estou muito satisfeito com a decisão”.