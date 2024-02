Maria da Graça Barros tomou posse como presidente da Associação de Solidariedade Social dos Professores

A docente Maria da Graça Teixeira Ramos Barros tomou posse, ontem, como presidente da direcção da Associação de Solidariedade Social dos Professores (ASSP) – Delegação da Madeira.

A cerimónia decorreu na sede da associação, na Rampa do Forte, nº 2, em Santa Maria Maior, no Funchal. As diversas actividades e iniciativas desta associação poderão ser acompanhadas através da página de Facebook ASSP Delegação da Madeira.