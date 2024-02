Mais de 11 mil pessoas chegaram ao Funchal a bordo de dois navios

'Azura' e 'AIDAcosma' são dois dos clientes habituais do porto do Funchal, à segunda-feira, e hoje trouxeram mais de 11 mil pessoas a bordo, sendo que 9.024 são passageiros.

A escala do 'AIDAcosma' vai durar 17 horas, partindo rumo a Tenerife quando forem 23 horas. Está a realizar um cruzeiro de 7 noites, que termina exactamente nesse porto, onde também começou. Realizou ainda escalas em Fuerteventura, Lanzarote e Grã-Canária. A bordo seguem 5.937 passageiros e 1.429 tripulantes.

Já o 'Azura' veio de Tenerife, tendo saída marcada para La Palma, pelas 21h30. Transporta 3.087 passageiros e 1.165 tripulantes. Seguem-se escalas em Fuerteventura e novamente, Tenerife, onde acaba este cruzeiro de 7 noites, na próxima sexta-feira.

Ainda esta noite deverá chegar ao porto do Funchal o cruzeiro 'Mein Schiff 1', que vai ficar 41 horas no porto do Funchal.