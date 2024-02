Três navios trazem mais de 12 mil pessoas ao Porto do Funchal

No Porto do Funchal encontram-se, hoje, dia de Fevereiro, os navios: 'Spirit of Discovery', que acostou por volta das 11 horas; o 'Iona', que chegou de manhã, bem cedo e o 'Mein Schiff 1', que atracou na segunda-feira à noite.

"Os três navios estão a movimentar 12.402 pessoas, sendo que 9.191 são passageiros", revelou a APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira em comunicado de imprensa.

O 'Iona' e o 'Spirit of Dsicovery' estão a fazer o itinerário do chamado corredor atlântico, em cruzeiros de 14 noites, que começaram a 17 de Fevereiro e terminam a 2 de Março.

O gigante 'Iona' traz nesta viagem à Madeira 5.246 passageiros e 1 678 tripulantes. O navio saiu de Southampton a 17 de Fevereiro e o Funchal é a sua primeira escala, seguindo-se Tenerife, Grã-Canária, Lanzarote, Cadiz, Lisboa e novamente, Southampton, onde termina este cruzeiro.

Já o 'Spirit of Discovery' viaja com 972 passageiros e 502 tripulantes e fica na Madeira durante 26 horas. O navio veio de Portsmouth e a primeira paragem foi no Funchal. Segue-se La Palma, para onde navega às 13 horas de amanhã, depois Tenerife, Grã-Canária, Lanzarote e Ferrol, regressando depois ao porto de origem, em Portsmouth.

O pMein Schiff 1' termina a escala de 41 horas, no Funchal, esta tarde, às 16h30, hora a que deve partir para as Canárias, com 2.973 passageiros e 1.031 tripulantes a bordo. Este navio está a percorrer a rota da CAI, 'Cruise Atlantic Islands', num cruzeiro de 7 noites, que vai ainda fazer escala em La Palma, Tenerife, Fuerteventura e Grã Canária, porto de embarque e desembarque deste cruzeiro que termina no próximo domingo.