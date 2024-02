PS acusa o Governo Regional de desvalorizar o sector das Pescas

O cabeça-de-lista do PS-Madeira às eleições legislativas nacionais de 10 de Março defendeu, hoje, a necessidade de valorizar o sector das Pescas, apoiando aqueles que se dedicam à actividade e apostando na renovação da frota pesqueira.

Paulo Cafôfo, que esta tarde esteve em Câmara de Lobos, onde contactou com vários pescadores, criticou "a inércia" do Governo Regional nesta matéria, acusando o Executivo de ter "perdido oportunidades que seriam importantes para ajudar a preservar e a dar sustentabilidade à actividade tradicional da Região".

O também presidente do PS-M apontou que o Executivo madeirense "desvalorizou" a renovação da frota de pesca do peixe-espada preto, que actualmente é "composta por embarcações já com muitos anos que não oferecem as adequadas condições de segurança e de operacionalidade".

Paulo Cafôfo defendeu a utilização do Plano de Recuperação e Resiliência para a garantia da renovação da frota e para apoiar o sector, à semelhança do que fez o Executivo açoriano, "que optou por alocar uma parte das verbas para o cluster do mar". Na Região, criticou, as verbas europeias foram canalizadas para o "investimento público".

“Temos um mar de oportunidades à nossa volta e aquilo que vemos é um Governo Regional que deixa esta área estratégica para trás”, condenou o candidato socialista às eleições para a Assembleia da República.