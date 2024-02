PSD acusa o PS "e o seu lacaio regional" de nada fazerem pela mobilidade dos madeirenses

Nuno Maciel fez a primeira intervenção na sessão plenária de hoje, abordando as eleições do próximo dia 10 de Março e recordando o que não foi feito, pelo PS e pelo Governo da República, no que diz respeito à mobilidade dos madeirenses.

Nas próximas eleições, diz, a escolha é "entre os que põem a Madeira primeiro e os que esquecem que são madeirenses quando chegam à República".

Na mobilidade aérea, recorda Nuno Maciel, os socialistas votam a favor, na Madeira e, em Lisboa, "esquecem a lei e deixam por regulamentar anos a fio".

Nuno Maciel acusa "aquele que integra o Governo a República", Paulo Cafôfo, "o mesmo que agora é candidato a tudo" de nada fazer pela mobilidade dos madeirenses, nomeadamente das comunidades emigrantes. "É preciso não ter vergonha", afirma.

O PS, lembram, prometeu "ferry todo o anos", mas nada fez, tal como a ligação aérea entre a Madeira e o Porto Santo continua por resolver, com "cinco prorrogações sucessivas".

"O que fez o PS e o seu lacaio regional que integra o Governo da República", pergunta.

Na mobilidade, as únicas medidas são as do Governo Regional, como o programa Estudante Insular. Uma medida que permite aos estudantes pagar apenas 65 euros por viagem.

Nuno Maciel garante que a equipa de candidatos do PSD, liderada por Pedro Coelho, "sabe ao que vai e vai para lá ficar todo o tempo que for preciso".

Nas interpelações, Jaime Filipe Ramos, líder parlamentar do PSD, acusou o PS e o seu "candidato a tudo" de se lembrarem da mobilidade dos madeirenses ao fim de 9 anos em que nada fizeram.