Rampa da Ponta do Sol vai para a estrada com 32 equipas

A Câmara Municipal da Ponta do Sol concedeu um apoio de 7.500 euros, ao Clube Desportivo Nacional – Secção de Desportos Motorizados, para a concretização da Rampa da Ponta do Sol. Tal como o DIÁRIO indica na sua edição impressa de hoje, a prova vai para a estrada a 24 de Fevereiro, com um total de 32 equipas inscritas.

Esta é a prova inaugural da temporada de 2024 e mantém o figurino dos últimos anos. A presidente do Município da Ponta do Sol, Célia Pessegueiro, na conferência de apresentação e antevisão da prova que se realizou ao fim do dia de ontem, destacou que “esta é uma prova muito acarinhada pela população, bem como pelos comerciantes locais que registam um dia de grande afluência”, numa prova que se realiza de forma descentralizada, em particular nas zonas altas do concelho.

"Venham assistir a esta que é uma das mais entusiasmantes rampas ao nível regional, mas venham também para descobrir e desfrutar das especialidades gastronómicas que a restauração local tem para oferecer”, disse a autarca.

O trajecto de 5,85 km conta com duas subidas de reconhecimentos e quatro subidas oficiais. À semelhança dos anos anteriores, o parque de assistências ficará situado nas imediações do Campo Municipal da Ponta do Sol, na freguesia dos Canhas. Já a cerimónia da entrega de prémios regressa à vila da Ponta do Sol, a partir das 19h30.