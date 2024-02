189 mil euros para as Juntas de São Vicente

Atendendo ao importante papel desempenhado pelas Juntas de Freguesias no desenvolvimento de políticas de proximidade e, consequentemente, na prossecução do interesse público local, sobretudo, ao nível da gestão e manutenção de infraestruturas, o Presidente do município, José António Garcês, celebrou, esta manhã, a assinatura de protocolos com as três Juntas de Freguesia do concelho de São Vicente.

Na nota enviada à imprensa, é explicado que o valor da comparticipação é de 63.000 euros para cada uma das Juntas, totalizando um investimento de 189.000 euros. Assinatura esta que “garante investimentos e acções conjuntas em São Vicente”.