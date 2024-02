Mónica Freitas exige respeito pelo seu partido

O PAN apoia a proposta de criação de um Museu do 25 de Abril, por ser a data fundamental da democracia e, em particular, dos direitos das mulheres.

Mónica Freitas, reagindo a intervenções anteriores, sublinhou que "sem 25 de Abril nunca haveria 25 de Novembro". Também aproveitou para responder ao JPP que voltou a confrontra o PAN com as suas posições de suporte do Governo Regional.

A deputada deixou claro que "os entendimentos entre o PAN e o PSD dizem respeito apenas a estes partidos" e que sempre foi respeitada a posição do PAN. "Tem havido respeito, isso é que é democracia".

Respeito que, lamenta, não tem recebido dos partidos da oposição.