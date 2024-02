Filipe Sousa escutou preocupações da classe docente

O cabeça-de-lista do Juntos pelo Povo esteve reunido, ontem, com a Associação Nacional de Professores, com o objectivo de se inteirar das preocupações atuais da classe docente. Nesse encontro, que contou com a presença da vice-presidente do grupo parlamentar do partido, Filipe Sousa tomou conhecimento de assuntos relacionados com os incentivos a docentes deslocados, a aposentação, a contabilização do tempo de serviço sem injustiças, a regularidade dos concursos e a inscrição na Caixa Geral de Aposentações.

Numa nota à imprensa, o partido indica que o candidato ouviu atentamente as preocupações afectas ao exercício da docência e relembrou ser um representante das 'ilhas', ou seja, de todos os subgrupos sociais e económicos que no país necessitam de ser ouvidos e que não têm tido esse apoio no parlamento nacional.