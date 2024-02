Filipe Sousa apresenta candidatura de "puro sangue madeirense"

O Juntos Pelo Povo (JPP) reservou a Praça do Povo, no Funchal, para apresentar oficialmente a sua candidatura à Assembleia da República pelo círculo eleitoral da Madeira. Filipe Sousa, cabeça-de-lista, apresentou-se como um candidato de "puro sangue madeirense".

"Somos de puro sangue madeirense e queremos ser uma voz genuína, livre e de causas na Assembleia da República", sublinhou o santa-cruzense.

Filipe Sousa que destacou essa particularidade "muito importante", uma vez que "ao longo destes anos nós sempre tivemos uma bipolarização política que oscilou entre o PS e o PSD".

E há exemplos claros de iniciativas aqui na Assembleia Regional. Iniciativas importantes na redução do IVA, apresentadas pelo JPP, em que os partidos que sempre tiveram representação na República votaram favoravelmente aqui na Assembleia Regional mas depois, na República, porque são dominados pelo poder que vem de Lisboa, votaram contra a população madeirense, especialmente aqueles que sempre representaram a Madeira e o Porto Santo. Portanto, é contra isso que nós queremos combater. Filipe Sousa

Por outro lado, o candidato do JPP deixou um alerta aos madeirenses para que "não se deixem iludir por extremismos, porque há partidos que aproveitam este descontentamento, que resulta da falta de governação entre o PS e o PSD".

"Não se deixem enganar por aqueles partidos extremistas que saem destes partidos para tentar arranjar um lugar ao sol e esquecendo os problemas reais da população", atirou.

Apresentação decorreu na Praça do Povo.

Além disso, o ex-autarca recordou que, a partir da próxima semana, vamos contar com a visita de alguns líderes nacionais. Em especial do presidente do PSD, Luís Montenegro.

"Estou a me recordar aqui do próprio Montenegro (...) que vai vir aqui prometer aos madeirenses a baixa de impostos. Mas foi esse senhor, enquanto líder parlamentar do PSD, que moveu uma acção contra a população de Santa Cruz pelo facto de estarmos a baixar os impostos", acusou.