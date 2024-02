APAV apoiou directamente 18.540 pessoas em 2023 e atendeu 44 pessoas por dia

A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima divulgou, hoje, data em que se assinala o Dia Europeu da Vítima de Crime, os seus dados estatísticos referentes ao ano de 2023. Nesse ano, a associação apoiou directamente 18.540 pessoas, num total de 93.254 atendimentos. Em média, a associação atendeu 44 pessoas por dia.

De acordo com nota à imprensa, somou-se um total de 30.950 crimes e outras formas de violência, sendo que as vítimas foram atendidas em Gabinetes de Apoio à Vítima, Equipas Móveis de Apoio à Vítima, Polos de Atendimento em Itinerância, Sistema Integrado de Apoio à Distância, Linha Internet Segura, Sub-Redes Especializadas e Casas de Abrigo.

A APAV apoiou 16.185 vítimas oriundas de 292 municípios dos 308 existentes e registou um total de 1.566 actividades formativas abrangendo um total de 33.106 participantes, sendo que 720 foram acções de sensibilização e prevenção calculando-se um total de 22.697 participantes.

"Entre todos os crimes e outras situações de violência que chegaram ao conhecimento dos vários Serviços de Proximidade da APAV, o crime de violência doméstica continua a ser o mais prevalecente, representando 75,8% do total, seguindo-se dos crimes sexuais contra crianças e jovens (5,7%) e ameaças/coação (3%)", indica nota à imprensa. Durante este ano a APAV atendeu, por semana, uma média de 170 mulheres adultas, 59 crianças e jovens, 36 homens adultos e 32 pessoas idosas.

A Linha de Apoio à Vítima, 116 006, funciona de segunda a sexta, entre as 8h e as 23h. A Linha Internet Segura está disponível através do 800 21 90 90, de segunda a sexta, entre as 8h e as 22h, e do e-mail [email protected].