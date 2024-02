1.330 pessoas chegaram à Madeira a bordo do 'Spirit of Adventure'

O 'Spirit of Adventure' está no porto do Funchal, onde chegou esta manhã, com 1.330 pessoas a bordo. Está a realizar um cruzeiro de 30 noites pela costa atlântica de África que no itinerário inclui alguns portos do chamado corredor atlântico e ilhas da Macaronésia. O navio parte pelas 17h30.

Este cruzeiro teve início a 3 de Fevereiro, em Portsmouth, na Inglaterra, com escalas em Cadiz, Casablanca, Agadir, Lanzarote, Grã-Canária, Mindelo e Praia, em Cabo Verde, Gambia, Senegal, Tenerife, La Gomera, La Palma, agora, Funchal, depois Gibraltar, Vigo, Corunha e Portsmouth, onde termina a viagem a 4 de Março.