A "tragédia sem memória" que os madeirenses não esquecem

Há 14 anos, num sábado com alerta amarelo, acabou por chover tanto como num Inverno inteiro e a Madeira sofreu uma enorme tragédia: 47 mortos, 4 desaparecidos, centenas de desalojados e muitos milhões de euros em prejuízos. Falamos do dia 20 de Fevereiro de 2010. Na rubrica 'Canal Memória' de hoje recordamos a edição do dia seguinte, com os relatos que permitiram dar a conhecer a dimensão desta tragédia.

A Ribeira de João Gomes transbordou, arrastando tudo à sua frente, incluindo uma bomba de gasolina, arrancando um enorme contentor de combustível que andou à deriva, flutuando aos trambolhões pela 'baixa' do Funchal. A PSP teve mesmo de evacuar durante algum tempo pessoas que se encontram em prédios da Rua Dr. Fernão de Ornelas, como foi o caso dos jornalistas do DIÁRIO.

Na zona do Dolce Vita (actual Plaza Madeira), a Ribeira de São João também transbordou e arrastou pedregulhos e calhau, causando enormes estragos. Lá em baixo, a Marina do Funchal ficou cheia de entulho.

Muita gente viu-se aflita e teve de fugir das zonas alagadas por sua conta e risco.

Outros foram ajudados e outros viram, infelizmente, morrer os seus entes queridos, além de perderem os seus bens como casas e carros.

Os bombeiros e populares não tiveram mãos a medir. Mas não foi possível salvar toda a gente.

Na Serra de Água, freguesia da Ribeira Brava, um dos locais mais afectados pela intempérie, o caudal varreu tudo à frente: carros e casas.

Estes e outros momentos dramáticos foram relatados em primeira mão pelo nosso matutino.

A primeira sensação é a de que não há palavras para descrever a tragédia que ontem se abateu sobre a Madeira. A chuva que caiu em grande quantidade encheu as ribeiras, provocou derrocadas, arrastou carros e pessoas, semeou o pânico, a morte e o desespero. Na hora do fecho da nossa edição, estavam confirmadas 32 vítimas mortais. Jornalista Raquel Gonçalves, edição de 21 de Fevereiro de 2010 do DIÁRIO

Descarregue aqui a edição de 21 de Fevereiro de 2010 do DIÁRIO: