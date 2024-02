Quem é o primeiro madeirense a jogar no Líbano?

Tem 27 anos e em tempos não muito distantes foi considerado um dos mais promissores futebolistas madeirenses. Perante o seu talento futebolístico, que estava à vista de todos, muitos vaticinavam uma carreira brilhante e que o Marítimo era apenas a porta que se iria abrir rumo ao estrelato.

Por Victor Hugo Encarnação Freitas poucos conseguem decifrar de que futebolista se trata. Agora se falarmos em Barata facilmente se associa ao médio/extremo que brilhou nas camadas jovens do Marítimo, talento que um dia chamou à atenção do Sporting.

Apesar do talento que todos lhe reconheciam, a verdade é que Barata não conseguiu singrar, até ao momento, no futebol cá do burgo. Perante a falta de oportunidade em Portugal para jogar com regularidade, Barata sentiu a necessidade de emigrar. Primeiro para a Grécia, depois a Polónia e agora o Líbano, sendo que Barata é o primeiro futebolista madeirense a jogar no futebol, libanês.

O futebolista vive actualmente em Beirute, capital do Líbano e onde fica a sede do Al Nejmeh. Viver em Beirute é estar no meio de uma miscelânea com dezoito grupos religiosos, albergando quatro seitas muçulmanas (sunitas, xiitas, alauítas e drusos), doze seitas cristãs (assírios, siríacos, católicos, siríacos ortodoxos, caldeus, maronitas, católicos romanos, católicos gregos, ortodoxos gregos, ortodoxos arménios, católicos arménios, evangélicos e outras seitas cristãs menores consideradas como um grupo único), além de coptas e judeus. O Líbano passou por uma destruidora guerra civil entre 1975 e 1990, com o choque de várias falanges religiosas e a intervenção da Síria, bem como de Israel que ocupou parte do sul do país. Beirute, conhecida como a Paris do Médio Oriente, ficou feita em cacos.

“A qualidade de vida aqui em Beirute é mesmo muito boa. Contudo, é uma cultura um pouco complicada se compararmos à nossa. Vim para aqui pois foi a proposta melhor que recebi. Naturalmente que gostava de voltar ao meu país, à minha cultura. As saudades são muitas, mas por enquanto vou ficar aqui”, confessa o antigo futebolista do Marítimo.

Percurso futebolístico de Barata

Andorinha (2005/2006)

Marítimo (2006/2011 )

Sporting (2011/2013)

Marítimo (2013/2019)

Esgotelis, Grécia (2019/2020)

Ierapetra, Grécia (2020/2021)

Trikala, Grécia /Stal Stalwova Wola, Polónia (2021/2022)

Agios Nikolaos, Grécia (2022/2023)

Al Nejmeh, Líbano (2022/20204)