Ana Sousa considera que "inovações tecnológicas devem promover oportunidades para todos"

A secretária regional de Inclusão e Juventude defendeu, ontem, que a inovação digital deve "ser abordada com seriedade e compromisso, garantindo que as inovações tecnológicas promovam novas possibilidades, novas oportunidades para todos". Ana Sousa falava na sessão de abertura dos trabalhos do Conselho de Juventude da Madeira, um órgão consultivo do Governo Regional nas questões relativas às políticas de juventude.

Neste evento também participaram Eliano Marques, um executivo de Produto e Inteligência Artificial com experiência no estabelecimento de capacidades inovadoras em empresas de diversos setores e geografias por todo o mundo, e Dulce Pacheco, investigadora especializada na modelação de processos e mudança organizacional na ARDITI - Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação.

Ana Sousa referiu que "a Madeira, com sua rica história e cultura, sempre se destacou pela capacidade de adaptação, resiliência e pela busca incessante pelas soluções inovadoras. Nos tempos de hoje, mais do que nunca, somos desafiados a integrar a inteligência artificial em nossas vidas de maneira ética, responsável e inclusiva".

Lembrando que “a inteligência artificial e a BIG Data oferecem oportunidades únicas e sem precedentes na resolução de problemas complexos para um mundo mais justo e inclusivo”, a secretária com a tutela da Inclusão e da Juventude defendeu que a aposta na capacitação, na formação, na partilha de experiências e conhecimentos é o caminho a seguir para a transformação de ideias e para a concretização de sonhos.