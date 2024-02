Miguel de Sousa lamenta precipitação do PSD-M

O social-democrata Miguel de Sousa critica o calendário que Miguel Albuquerque acaba de definir para o partido na Região, sobretudo o facto das listas de candidatos terem de ser entregues até 29 de Fevereiro.

"Isto é para mais ninguém se candidatar à liderança do PSD. É tudo muito em cima, muito em brasa", referiu à instantes no especial informação da TSF-Madeira, considerando que "a vida do PSD-M precisava de tudo menos de precipitação".

Miguel de Sousa não põe em causa a legitimidade da recandidatura de Miguel Albuquerque, mas sim se esta é a melhor maneira de legitimar a sua liderança.

"Não está em causa o que sente. Sabe o que vale. Não vou contestar o seu entendimento sobre o seu posicionamento no meio deste imbróglio político-judicial", refere.

O conselheiro do PSD-M admite que "nenhuma ilegalidade" foi tomada na Comissão Política, mas preferia que houvesse atenções centradas no sufrágio de 10 de Março.

Miguel de Sousa evita tecer considerações sobre a acusação que o líder do PSD-M faz sobre as denúncias falas à Justiça, mas entende que Miguel Albuquerque foi "sincero" quando garantiu que ninguém o compra.

O PSD vai reunir o Conselho regional esta quarta-feira e as listas de candidatos têm de ser entregues até 29 de Fevereiro. As directas serão a 21 de Março e o Congresso será marcado para 20 e 21 de Abril.