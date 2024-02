'Romeu e Julieta odeiam-se' estreia este sábado em Câmara de Lobos

O ‘Teatro Bomba’ – Turma Juvenil de Teatro dos Cursos Livres em Artes do Conservatório estreia, este sábado, no Centro Cívico de Câmara de Lobos, o espectáculo 'Romeu e Julieta odeiam-se', baseado em obras de William Shakespeare. Este é um evento de entrada gratuita, sendo que a sessão de sábado acontece pelas 20 horas e, no domingo, repete, às 16 horas.

"Todos nós conhecemos a bela história de Romeu e Julieta: dois jovens apaixonados que morreram de um amor ardente um pelo outro. Esta tragédia já foi contada milhares de vezes por todo o mundo, mas o Teatro Bomba promete apresentar uma versão diferente, onde prometem desavenças, comédia e números musicais de sertanejo, num espetáculo que falará do amor, da falta dele e de muitas lamechices", indica nota à imprensa.

O elenco é composto por 16 alunos: Ana Teixeira (William Shakespeare), Martim Sá (Romeu), Matilda Nóbrega (Julieta), Rita Gouveia (Senhor Montéquio), Rita Melim (Senhora Montéquio), Lara Gomes (Senhor Capuleto), Leonor Pinto (Senhora Capuleto), Inês Silva (Baltazar), Mariana Corga (Ama), Ema Freitas (Macbeth), Eleanora Pinto (Lady Macbeth), Artur Olim (Bruxa 1), Nicolle Olim (Bruxa 2), Sofia Sousa (Bruxa 3), India Silva (Puck) e Lourenço Velosa (Bobina). A orientação é do professor Pedro Araújo Santos.