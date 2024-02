Vamos de férias até Canárias? O ano ainda agora começou, mas já podemos começar a planear as férias da Páscoa…

A não perder esta oferta especial para as ilhas de Fuerteventura e Lanzarote para partir à descoberta destes destinos abençoados com muito sol, boas praias, bons hotéis, muita animação nocturna e riqueza histórica, arquitetónica e natural.

Fuerteventura

A segunda maior ilha do Arquipélago das Canárias tem 150 km de praias para desfrutar de umas férias de sonho. Praias virgens e recônditas, praias para surf e desportos náuticos, praias encantadoras em aldeias piscatórias, praias deslumbrantes, praias grandes de perder de vista e praias pequenas e intimistas, com ondas grandes e de águas calmas. Mas há muito mais por descobrir. A não perder a visita a alguns dos locais mais incríveis, como os Monumentos Naturais da Montaña del Cardón e de Caldera de Gairía, ou os Parques Naturais de Isla de Lobos, Corralejo, Jandía e Ajuy.

Pacote de 8 dias / 7 noites

- desde 745 Euros com MEIA PENSÃO no Hotel Occidental Jandía Playa ****

- desde 895 Euros com TUDO INCLUÍDO no Hotel Occidental Jandía Mar ****

Partida: 24 de Março

Os valores incluem passagem aérea Funchal/Fuerteventura/Funchal em voo Binter, transporte partilhado aeroporto/hotel/aeroporto com assistência local, 8 dias/7 noites de alojamento no hotel e regime escolhidos, taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a reconfirmação e alterações legais) e Seguro de viagens.

Não incluem despesas de reserva, extras de carácter pessoal, bagagem de porão, taxas turísticas e quaisquer serviços não mencionado.

Lanzarote

Venha conhecer as paisagens lunares, crateras, precipícios e vales de lava solidificada, aproveitar o clima ameno e desfrutar das praias de areia negra ou dourada a perder de vista, visitar a Cueva De Los Verdes, antigo refúgio de piratas...

Para além da praia, aproveite para conhecer o legado do artitsta César Manrique e descobrir a Casa de José Saramago, “Uma casa feita de livros”.Pacote de 8 dias / 7 noites- desde 850€ por pessoa com Meia Pensão- desde 1 090€ por pessoa com Tudo Incluído

Partida: 23 de Março

Os valores incluem passagem aérea Funchal/Lanzarote/Funchal em voo Binter, transporte partilhado aeroporto/hotel/aeroporto, 8 dias/7 noites de alojamento no hotel H10 Lanzarote Princess **** no regime escolhido, taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a reconfirmação e alterações legais) e Seguro de viagens.

Não incluem despesas de reserva, extras de carácter pessoal, bagagem de porão, taxas turísticas e quaisquer serviços não mencionado.

Tanto os preços como a disponibilidade estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

Fotos: Lanzarote Caleta Famara - Foto de Juan Carlos Otero na Unsplash; El Cotillo Fuerteventura - Foto de Marcreation na Unsplash; Fuerteventura - Foto de Michal Mrozek na Unsplash; Jameos del Agua Lanzarote - Foto de Jorge Fernández Salas na Unsplash