- "Pedidos de despejo aumentam 17%, a maioria por incumprimento"

Bom dia. Estas são as primeiras páginas dos jornais desta segunda-feira, 26 de Fevereiro de 2024.

No Público:

- "Parque Escolar mudou para construir habitação, mas só lançou um concurso"

- "Legislativas 2024. Jovens: 'Finalmente tenho voz.' Retrato dos que se vão estrear a votar"

- "Os oito líderes respondem: onde prefere o novo aeroporto?"

- "Campanha, dia 1: o despique sobre quem tem mais sucesso na rua"

- "Património. Novos técnicos dão futuro ao Laboratório José de Figueiredo"

- "Lesados do BES. Chegar aos muitos milhões apreendidos está mais difícil"

- "Carolina do Sul. Trump derrota Nikki Haley e já só pensa no duelo com Biden"

- "Ucrânia. Zelensky diz que perdeu 31 mil militares desde a invasão russa"

- "Futebol. Benfica aproveita deslizes dos rivais no topo da Liga"

- "Série especial. Como é que a IA nos vê? Num mundo de homens"

No Correio da Manhã:

- "Acusado de roubo de viaturas. 'Rei dos catalisadores' investigado em 200 processos"

- "Benfica-Portimonense (4-0). Quatro minutos à Benfica"

- "Rio Ave-Sporting (3-3). Vendaval atrasa leão e isola águias"

- "Gil Vicente-FC Porto (1-1). Dragão empata no jogo do galo"

- "Devedores milionários desviam bens para fugir ao Novo Banco"

- "Em 2023. Metade dos salários em valores mínimos"

- "Morta em Vigo. Irmã acredita que o corpo é de Isabel Lima"

- "Católicos de Braga abrem portas a 'gays'"

- "Saúde. Risco de Alzheimer menor para homens que tomam viagra"

- "Camarate. Professora agride e goza com alunos"

- "Alberth Elis. Ex-jogador do Boavista em coma após choque"

No Jornal de Notícias:

- "Benfica 4-Portimonensse 0. Passadeira vermelha"

- "Fisco ainda deixa fugir 713 milhões de IVA por ano"

- "Câmara do Porto quer aumentos na taxa turística"

- "O Portugal onde não nasce ninguém"

- "Despejos subiram, a maioria por falta de pagamento"

- "Gil Vicente- FC Porto (1-1). Dragão com galo fica a nove pontos do primeiro"

- "Rio Ave 3 - Sporting 3. Leão incapaz de dar a volta em maré de golos"

- "O país pergunta. Partidos respondem sobre Migrações"

- "Redes sociais. Campanha antiquada dos políticos na era TikTok"

No Diário de Notícias:

- "Pedidos de despejo aumentam 17%, a maioria por incumprimento"

- "Ucrânia: 'Cidades destruídas e bombardeamentos constantes. É um apocalipse'. Entrevista com Victoria Malko, historiadora ucraniana"

- "Morte no SEF. Estado quer ser ressarcido dos 713 mil euros pagos à família de Ihor"

- "Alberto Torres, fundador da associação sindical da PSP: 'Gostaria que os polícias não se tivessem deixado arrastar nem manipular'"

- "Justiça. Adjudicação de 671 mil euros pela Câmara da Feira dá queixa no MP"

- "Legislativas. Partidos já desaparecidos olham para as eleições entre a esperança e o desencanto"

- "Apoio. Afastaram-se do PCP, mas voltam para o salvar da ameaça de desaparecimento"

- "Onde estava há 50 anos? Ilda Moura, professora"

No Negócios:

- "Consumidores vencem Fisco na contribuição rodoviária"

- "Conversa Capital. Vasco Antunes Pereira [CEO do grupo Lusíadas Saúde]: Voltar a ter PPP [Parcerias Público-Privadas]? 'Estamos disponíveis para avaliar'"

- "Fusão de Orange e MásMóvil abre oportunidades às telecom"

- "Energia. Portugal aumenta compra de gás à Rússia em 33%"

- "Legislativas. AD vê vitória e Pedro Nuno ataca Estado 'liberal'"

- "Investidor privado. Como surfar o sobe e desce dos mercados"

No O Jornal Económico:

- "Promotores pedem mais linhas do Banco de Fomento para construir casas 'verdes'"

- "'Há muito do Pacto Social nos programas dos partidos' [Armindo Monteiro, presidente da Confederação Empresarial de Portugal, CIP]"

- "Economia alemã fecha o ano de 2023 em queda. Governo de Berlim prevê que cresça apenas 0,2% este ano"

- "As propostas dos partidos na educação"

- "'Prevê-se um rápido aumento da implementação nos principais centros hospitalares do país' - Pablo Díez, diretor geral da Abex Excelencia Robótica"

- "Topo da Agenda: BCP, EDP e Mota divulgam contas"

- "Hoje é o último dia para validar faturas do IRS"

No O Jogo:

- "Gil Vicente-FC Porto (1-1). Sonho do título cada vez mais longe"

- "Conceição: 'Não podemos jogar futebol de pantufas'"

- "Villas-Boas devolve acusação a Pinto da Costa"

- "Rio Ave- Sporting (3-3). Temporal do Ave trava leão"

- "Amorim: 'Nunca atingimos o nosso nível habitual'"

- "Freire: 'Não fomos inferiores, tivemos seis ocasiões claras'"

- "Benfica-Portimonense (4-0). Rafa e os outros"

- "Schmidt comenta próxima ronda: 'Dragão é sempre muito difícil'"

- "Braga joga hoje no Bessa aproximação ao terceiro lugar"

- "Vizela 3 - Estoril 3. Minhotos adormecem e só acordam à beira do fim"

No A Bola:

- "Benfica-Portimonense (4-0). Águia em fuga. Benfica é líder isolado com nova goleada"

- "Rio Ave-Sporting (3-3). Rio Ave trava leão em jogo de reviravoltas"

- "Gil Vicente-FC Porto (1-1). Dragão cai no final e vê liga cada vez mais longe"

- "Vizela-Estoril (3-3)"

E no Record:

- "Benfica-Portimonense (4-0). Vermelhão. Águia ganha pontos aos rivais"

- "Rio Ave-Sporting (3-3). Leão naufraga"

- "Gil Vicente-FC Porto (1-1). Título começa a ser miragem"

- "Al Shabab-Al Nassr (2-3). Vence Vítor Pereira. Ronaldo marca pelo 9.º jogo seguido"

- "Inglaterra. Chelsea-Liverpool (0-1). Reds erguem Taça da Liga"