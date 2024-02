Benfica e Sporting conhecem hoje adversários nos oitavos de final

Benfica e Sporting conhecem hoje os adversários nos oitavos de final da Liga Europa de futebol, num sorteio em que estará ausente o Sporting de Braga, que foi afastado no play-off de acesso à próxima fase.

O sorteio terá lugar a partir das 12:00 locais (11:00 em Lisboa), na sede da UEFA, em Nyon, na Suíça, sendo que 'águias' e 'leões' não terão o estatuto de cabeça de série - que ficou reservado para as formações que venceram os grupos -- e também não poderão defrontar-se nesta fase da prova.

Desta forma, o Benfica, que eliminou os franceses do Toulouse no play-off (2-1, em casa, e 0-0, fora), e o Sporting, que ultrapassou os suíços do Young Boys (3-1, fora, e 1-1, em casa), já sabem terão pela frente um cabeça de série: Liverpool, West Ham, Brighton, Rangers, Atalanta, Villarreal, Slavia Praga e Bayer Leverkusen.

Tal como o Benfica e o Sporting, também AC Milan, Sparta Praga, Friburgo, Roma, Marselha e Qarabag estarão no sorteio sem o estatuto de cabeças de série, pelo que não poderão cruzar-se com os dois emblemas lusos nos oitavos de final.

Fora da fase seguinte da Liga Europa ficou o Sporting de Braga, que foi eliminado pelo Qarabag no play-off.

Os jogos da primeira mão dos oitavos de final estão agendados para 07 de março, enquanto os da segunda mão terão lugar uma semana depois, no dia 14.