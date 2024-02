Escola Padre Manuel Álvares celebrou êxito" das VII Jornadas de Geologia

A Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares (EBSPMA), na Ribeira Brava, celebrou o "êxito" das VII Jornadas de Geologia, um evento que reuniu mais de uma centena de estudantes e especialistas para explorar o "fascinante mundo das geociências". Realizado entre os dias 15 e 19 de Fevereiro, o evento foi enriquecido por "inspiradoras" palestras, 'workshops' animados e "estimulantes" saídas de campo, todas com enfoque na geodiversidade da Região, conforme explica Renato Azevedo, docente dinamizador do projeto Mare Nostrum – Escola Azul da EBSPMA.

A organização destacou “o orgulho na concretização de mais estas jornadas, enaltecendo o papel ativo emprestado por atuais e antigos alunos da EBSPMA a esta iniciativa, movidos todos por uma paixão comum: a geologia”.

“A dedicação e entusiasmo destes jovens, comprometidos com a promoção do conhecimento geológico, foram fundamentais para o sucesso do evento”, acrescentou o professor José Carlos Gonçalves, principal rosto da organização das VII Jornadas de Geologia da EBSPMA. O docente fez questão de reafirmar o compromisso do estabelecimento de ensino que representa em continuar a fomentar o interesse pela geologia nas futuras edições, continuando a promover o conhecimento e a paixão pelas geociências.

Os docentes organizadores manifestaram um agradecimento especial à dedicada equipa que colaborou na concretização do evento, a todos os palestrantes envolvidos e aos generosos patrocinadores que foram essenciais na concretização com êxito destas singulares VII Jornadas de Geologia. A terminar, o o professor José Carlos Gonçalves agradeceu a todos os participantes pela valiosa contribuição para o sucesso deste encontro dedicado à geologia.